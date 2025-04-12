Рыбаки в Приморье едва не погибли под контейнеровозом

Рыбаков из Владивостока на катере едва не затянуло под большой контейнеровоз

Плывшие на небольшом катере рыбаки из Владивостока едва не погибли под огромным контейнеровозом «Мария Сочи» между бухт Кетовая и Горностай. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Контейнеровоз случайно зацепил рыбацкий катер за якорь и стал тянуть судно под себя. Позднее стало известно, что рыбаки якобы стояли на якоре в неположенном месте, они успели спастись в последний момент.

На опубликованных кадрах в Сети видно, как рыбаки буквально руками отталкивались от контейнеровоза. Мужчины пытались отойти подальше от большого судна, однако это получалось с трудом.

Ранее в Хабаровском крае ветер унес льдину с рыбаком-экстремалом на середину бухты Мучка. Любителя зимней рыбалки в итоге удалось спасти экипажу стоявшего неподалеку буксира «Дальтрансугля».