Рыбаки в Приморье едва не погибли под контейнеровозом

Плывшие на небольшом катере рыбаки из Владивостока едва не погибли под огромным контейнеровозом «Мария Сочи» между бухт Кетовая и Горностай. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Контейнеровоз случайно зацепил рыбацкий катер за якорь и стал тянуть судно под себя. Позднее стало известно, что рыбаки якобы стояли на якоре в неположенном месте, они успели спастись в последний момент.
На опубликованных кадрах в Сети видно, как рыбаки буквально руками отталкивались от контейнеровоза. Мужчины пытались отойти подальше от большого судна, однако это получалось с трудом.
Ранее в Хабаровском крае ветер унес льдину с рыбаком-экстремалом на середину бухты Мучка. Любителя зимней рыбалки в итоге удалось спасти экипажу стоявшего неподалеку буксира «Дальтрансугля».
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