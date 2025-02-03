Отец и двое маленьких детей погибли при взрыве во дворе в Белоруссии

На северо-востоке Гомельской области кислородный баллон взорвался во дворе дома многодетной семьи. Три человека погибли, два пострадали, сообщила пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.

Взрыв кислородного баллона случился во дворе дачного дома в деревне Луговая Вирня в Жлобинском районе. Семья воспитывала четырех детей, но в день ЧП один из них находился в Жлобине. Отец с детьми одного и трех лет скончались. Мать и шестилетний сын попали в больницу в тяжелом состоянии.

Сотрудники криминалистического отдела и следственного управления осмотрели место происшествия. Они установят причину и условия, которые привели к взрыву.

В Азербайджане пять человек погибли при взрыве ручной гранаты, двое попали в больницу. Ребенок нашел ее и принес домой, в какой-то момент сработал взрывной механизм.