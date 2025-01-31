Трое детей и двое взрослых погибли при взрыве ручной гранаты в Агджабеди

Пять человек погибли из-за взрыва ручной гранаты в поселке Хиндарх Агджабединского района в Азербайджане. Об этом сообщило агентство Report .

Трое из погибших были несовершеннолетними. Также в результате случившегося скончались двое взрослых. Еще двух человек госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

По предварительной информации, гранату нашел малолетний ребенок и принес домой. В этот момент и сработал взрывной механизм.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они провели осмотр места происшествия. Прокуратура Агджабединского района начала расследование.

Ранее в Киеве прогремел взрыв в студии радиостанции «Армия FM». Сработал армейский взрыватель, находившийся в студии в качестве экспоната. Пострадала ведущая радиостанции, ее увезли в больницу. Следователи завели дело за незаконное обращение с боеприпасами.