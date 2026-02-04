От напавшего на ребенка в Шереметьеве потребовали компенсацию

Потерпевшая сторона заявила гражданский иск о компенсации морального вреда к Владимиру Витикову, который бросил ребенка на пол в аэропорту Шереметьево. Об этом 360.ru сообщил адвокат потерпевшего Теюб Шарифов.

«Да, заявлен был», — сказал он.

Сам Витиков частично согласился с требованиями, заявив, что в будущем, возможно, сможет частично компенсировать причиненный вред. Конкретную сумму иска сторона потерпевших пока не раскрывает.

В среду Химкинский городской суд провел закрытое заседание по делу о нападении на ребенка в аэропорту Шереметьево. Ожидается, что решение по делу суд огласит в четверг.

Витиков напал на ребенка 23 июня. Находясь в аэропорту в состоянии наркотического опьянения, он схватил мальчика и с силой бросил его на пол. Ребенка госпитализировали.

В отношении Витикова возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что он не мог в полной мере осознавать характер и опасность своих действий. Вину он признал.