Осы атаковали квартиру на юго-востоке Москвы

В квартире в районе Марьино на юго-востоке Москвы обнаружили улей с осами. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.
По словам заявителя, в комнате оказалось около 20 насекомых. Ему пришлось покинуть помещение, закрыть дверь и вызвать спасателей. Помощь медиков мужчине не потребовалась.
На днях осы насмерть закусали депутата парламента Молдавии от правящей партии «Действие и солидарность» Юрия Пасата. Мужчина умер от анафилактического шока. Ему было 52 года.
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