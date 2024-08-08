Осы атаковали квартиру на юго-востоке Москвы

Улей с осами обнаружили в квартире на юго-востоке Москвы

Фото: Freepik

В квартире в районе Марьино на юго-востоке Москвы обнаружили улей с осами. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

По словам заявителя, в комнате оказалось около 20 насекомых. Ему пришлось покинуть помещение, закрыть дверь и вызвать спасателей. Помощь медиков мужчине не потребовалась.

На днях осы насмерть закусали депутата парламента Молдавии от правящей партии «Действие и солидарность» Юрия Пасата. Мужчина умер от анафилактического шока. Ему было 52 года.

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