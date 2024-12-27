Оставленный на домофоне муляж мины-лепестка перепугал москвичей

Источник 360.ru: оставленный у подъезда в Москве предмет оказался муляжом мины

Жители Москвы обнаружили у подъезда жилого дома на улице Плещеева предмет, очень похожий на мину-лепесток. Видеозапись c ним появилась в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что предмет оставили прямо на домофоне.

«Близко подходить не буду, но там лежит предмет, похожий на взрывчатку», — сообщил мужчина за кадром.

На место прибыли саперы, они оцепили подъезд. По данным источника 360.ru, тревога была ложной — подозрительный предмет оказался муляжом мины-лепестка.

«Лепесток-учебная. Муляж», — отметил он.

Ранее самолет из Таиланда приготовился совершить экстренную посадку в Екатеринбурге из-за подозрительного предмета на борту. В салоне лайнера нашли устройство с прикрепленным к нему пейджером.

Борт планирует приземлиться в 17:00 по московскому времени. Всего в самолете находятся 263 пассажира, в том числе 127 детей.