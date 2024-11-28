Самолет с похожим на бомбу предметом экстренно приземлится в Екатеринбурге

РИА «Новости»: на борту самолета из Таиланда обнаружили похожий на бомбу предмет

Самолет из Таиланда с подозрительным устройством на борту готовится к экстренной посадке в Екатеринбурге. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в экстренных службах.

Похожий на бомбу предмет обнаружили в салоне воздушного судна. К устройству прикреплен пейджер.

Силовики, пожарные и медики уже прибыли к посадочной полосе «Кольцово». На борту следующего из Бангкока самолета находятся 263 пассажира, включая 127 детей.

Несколько дней назад самолет Superjet авиакомпании «Азимут» экстренно приземлился в Красноярске. Причиной вынужденной посадки стали проблемы с гидравликой. Лайнер направлялся по маршруту Минеральные Воды — Уфа — Красноярск.