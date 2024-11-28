Самолет с похожим на бомбу предметом экстренно приземлится в Екатеринбурге

Самолет из Таиланда с подозрительным устройством на борту готовится к экстренной посадке в Екатеринбурге. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в экстренных службах.
Похожий на бомбу предмет обнаружили в салоне воздушного судна. К устройству прикреплен пейджер.
Силовики, пожарные и медики уже прибыли к посадочной полосе «Кольцово». На борту следующего из Бангкока самолета находятся 263 пассажира, включая 127 детей.
Несколько дней назад самолет Superjet авиакомпании «Азимут» экстренно приземлился в Красноярске. Причиной вынужденной посадки стали проблемы с гидравликой. Лайнер направлялся по маршруту Минеральные Воды — Уфа — Красноярск.
Межрегиональные соревнования по рукопашному бою прошли в Химках
РЭО предложил изменить регулирование тарифов в сфере отходов
Лекция об истории Дня военной присяги прошла в Химках
Подмосковные гребцы выиграли 6 медалей на всероссийских соревнованиях
В Сирии погиб генерал КСИР
«Это нереалистично». Партнеры по ОДКБ не смогут помочь РФ в связи с ударами оружием США
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте