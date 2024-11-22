Остановочный павильон раздавил женщину в Саратове

СКР: жительница Саратова умерла после падения на нее остановочного павильона

В Саратове остановочный павильон упал на женщину. Врачи не смогли ее спасти, пострадавшая умерла в больнице. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Павильон опрокинулся вечером 21 ноября на улице Буровой. Находившаяся рядом женщина получила тяжелые травмы и умерла вскоре после госпитализации. Следователи осмотрели место происшествия и инициировали проверку.

Обрушение произошло из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба прокуратуры Саратовской области. Остановочный павильон стоял у дома по улице Буровая, 20 с 2014 года. Его установил «Городской центр размещения рекламы», но последние три года обслуживал «Дорстрой». По результатам проверки следственные органы возбудили уголовное дело по части второй статьи 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека».

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