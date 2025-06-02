Остановивший налет БПЛА в Иркутской области отказался считать себя героем

Остановивший налет украинских БПЛА из фуры в Иркутской области отказался считать свой поступок героическим. Об этом он рассказал 360.ru, мужчина пожелал остаться инкогнито.

«Героизма не вижу, мы на эти дроны ставили камни. Увидел, что там парень молодой был на крыше фуры, говорил, мол, давайте кирпичи подавайте. Я тоже залез, снизу ребята подавали камни, и мы укладывали их, чтобы квадрокоптеры не поднялись. Потом мне сказали, что тот парень военный, понимающий толк в этих делах. Была бы сетка — все бы еще быстрее получилось», — сказал он.

По словам очевидца, в фуре был двойной потолок, внизу находилась ОСБ-плита, между лагами — квадрокоптеры по три штуки.

«У этих бытовок крыши отлетели на землю, и дроны улетали. Окажись у кого-то помповое ружье, вопрос с ними разрешился бы намного быстрее. Там около 20 дронов всего было, мне так показалось. Не было времени считать, на скорость работали. Кидали куски асфальта, все, что было внизу», — добавил мужчина.

После этого фуру оцепили экстренные службы, а дроны начали взрываться и гореть прямо в кузове.

«У всех взяли показания. Времени снимать видео не было, парень объяснял, что телефонами лучше не пользоваться, потому что дроны могли сработать», — заключил очевидец.

Ранее стало известно, что среди боровшихся с дронами под Иркутском также был дальнобойщик из Белоруссии.