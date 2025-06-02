Baza: среди боровшихся с дронами под Иркутском был дальнобойщик из Белоруссии

Одним из мужчин, мешавших украинским дронам вылетать из контейнера в Иркутской области, оказался дальнобойщик из Белоруссии. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

«Они находились в кузове, мы бросали камни, чтобы они не взлетали», — рассказал водитель.

Накануне БПЛА вылетели из фуры в Усольском районе, направляясь, предположительно, в сторону воинской части в поселке Среднем. Остановить дроны попытались очевидцы.

Губернатор области Игорь Кобзев пообещал представить мужчин к наградам. В районе ввели режим повышенной готовности и создали оперативный штаб из сотрудников разных силовых ведомств.

Сам водитель тягача с полуприцепом остался жив, его допрашивают следователи.