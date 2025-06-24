Останина проконтролирует ситуацию с нападением на ребенка в Шереметьеве

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина пообещала взять на контроль ситуацию с нападением на ребенка в аэропорту Шереметьево. Об этом она сообщила в комментарии 360.ru.

«Обязательно!» — ответила парламентарий на соответствующий вопрос.

О нападении на двухлетнего мальчика в столичной воздушной гавани стало известно 24 июня. Мужчина схватил ребенка и с силой швырнул его на пол. Пострадавшего госпитализировали с переломами в тяжелом состоянии и ввели в медикаментозный сон.

Нападавшего задержали. Оказалось, что он был под наркотиками. Знакомая подозреваемого рассказала, что раньше его не замечали за употреблением запрещенки. У него самого есть семья и дочь.