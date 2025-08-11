Ослепшая от адлерской чачи жительница Уфы умерла в больнице

В Уфе скончалась 36-летняя женщина, ослепшая от паленой чачи из Сочи. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash .

В последние дни она находилась в тяжелом состоянии. Специалисты подтвердили, что она также отравилась метаноловым спиртом, обнаруженном в в злополучном алкогольном напитке.

Таким образом, число погибших в результате отправления самодельным алкоголем увеличилось 13 человек. Правоохранители установили, что чачу продавали на уличном рынке «БаZар».

Точку закрыли, ее продавцов, 71-летнюю женщину и ее внучку, отправили на два месяца в СИЗО. Расследование продолжается.

Силовики также усилили проверки самодельного алкоголя среди уличных торговцев. Во время одной из них у гражданина Абхазии изъяли 161 литр крепкого напитка.

Среди погибших от адлерской части оказалась супружеская пара из Комсомольска-на-Амуре. Они попробовали чачу прямо перед отъездом, две их дочери остались сиротами.