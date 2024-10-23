Оскорбившего россиянина бойца Рзаева избили в московском баре

Азербайджанского бойца Джавида Рзаева избили в одном из баров Москвы. Ранее он назвал другого бойца «русской свиньей» и был дисквалифирован, сообщил Telegram-канал Baza .

По данным канала, на Рзаева напали в заведении, где он отдыхал в компании друзей. Во время драки бойцу выбили зуб.

В июле Федерация бокса России заявила о пожизненном отстранении бойца Джавида Рзаева от турниров. Он оскорбил другого спортсмена Артура Кулинского, назвав его «русской свиньей».

Скандал произошел еще 22 мая на турнире Кулачной лиги Hardcore FC. После этого Рзаев извинился перед бойцом. Федерация бокса России обратилась в Генпрокуратуру.

Ранее стало известно о задержании рэп-исполнителя Алексея Долматова, более известного как Гуф. Музыкант устроил драку в бане в Подмосковье. Пострадавший написал заявление в полицию и снял побои.