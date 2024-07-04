Оскорбившего россиянина бойца Рзаева пожизненно сняли с турниров

Азербайджанский боец Джавид Рзаев получил пожизненное отстранение от соревнований под эгидой Федерации бокса России. Об этом сообщили в Telegram-канале организации.

«Боец Рзаев Джавид Сейид оглы отстранен от любого участия в спортивных и иных мероприятиях, проходящих под эгидой Федерации бокса России, пожизненно», — подчеркнули представители организации.

Там же отметили, что правоохранительные органы проводят проверку в отношении бойца относительно его возможного участия в экстремистской деятельности.

Лига Hardcore также приняла решение отстранить азербайджанского бойца за оскорбительные высказывания на расовой почве. От Джавида потребовали «обоснованную гражданскую и социальную позицию».

Скандал произошел еще 22 мая. На турнире Кулачной лиги Hardcore FC Рзаев назвал бойца Артура Кулинского «русской свиньей», но позже извинился перед ним. После этого Федерация бокса России обратилась в Генпрокуратуру.