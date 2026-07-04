Организатора сплава по реке Иркут, где пропали двое мужчин и ребенок, задержали

Правоохранители задержали организатора сплава, в ходе которого пропали двое мужчин и ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Иркутской области.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Дома у 41-летнего предпринимателя провели обыск, у него изъяли документы.

Накануне во время привала туристической группы восьмилетняя девочка и четырехлетний мальчик вошли в воду реки Иркут. Их начало уносить течением, взрослые бросились на помощь. Девочку вытащили, мальчик и двое мужчин пропали. Их продолжают искать.

Группа сплавлялась на надувных лодках, в ней было 49 человек.