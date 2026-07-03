В Приангарье ребенок и двое мужчин пропали при сплаве по реке

В Приангарье 4-летний мальчик и двое мужчин пропали при сплаве по реке Иркут

Четырехлетний мальчик упал в воду при сплаве по реке Иркут в Иркутской области. Полицейские и спасатели ищут ребенка и двух мужчин, пытавшихся ему помочь, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

«Прокуратура города Шелехова организовала проверку происшествия при сплаве по реке Иркут в Шелеховском районе, в результате которого четырехлетний мальчик оказался в воде», — отметили в ведомстве.

Главк МВД по региону в телеграм-канале уточнил, что ЧП произошло, когда группа пристала к берегу. В какой-то момент восьмилетняя девочка и четырехлетний мальчик зашли в воду, и течение начало их уносить. Девочку удалось вытащить из воды, а мальчик и мужчины пропали.

В пресс-службе МЧС по Иркутской области добавили, что в объединенную тургруппу входили 49 человек. Перед началом сплава они зарегистрировались в ведомстве. К поиску пропавших привлекли в том числе беспилотники.

Днем ранее две 12-летние девочки пропали на реке Енисей в Кызыле.