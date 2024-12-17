Оперштабы развернули на Кубани из-за мазута у побережья

Кондратьев: нефтепродукты вынесло на берег на Кубани после ЧП с танкерами

В Темрюке и Анапе из-за обнаружения мазута у побережья развернули оперативные штабы. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его словам, для ликвидации последствий ЧП задействовали МЧС, группы регионального отряда «Кубань-СПАС» и волонтеров.

«По моему поручению в двух муниципалитетах под председательством глав муниципальных округов экстренно развернули оперативные штабы, — написал Кондратьев.

В воскресенье, 15 декабря, из-за мощного удара волны у берегов Керчи перевозивший четыре тонны мазута танкер раскололся на две части. Затем еще один танкер пострадал в Керченском проливе в результате шторма.

Ранее 360.ru показал розлив нефтепродуктов на берегу Анапы на видео. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова отмечала, что ведомство проводит оценку последствий происшествия.