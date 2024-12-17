Берег Анапы накрыло огромное мазутное пятно

Утром 17 декабря на берег Черного моря в Анапе вынесло огромные пятна мазута, в которых погибло множество птиц. В распоряжении 360.ru появились кадры с места ЧП.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале отметил, что нефтепродукты вынесло на берег от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе, на протяжении нескольких десятков километров.

На видео можно заметить, как пляжи покрыты черной пленкой. Многие местные жители вышли устранять последствия в качестве волонтеров.

По его поручению в двух муниципалитетах региона экстренно развернули оперативные штабы.

«Для ликвидации последствий направили группы МЧС России и регионального отряда „Кубань-СПАС“. Благодарен пришедшим на помощь волонтерам. От оперативных служб на месте работают 267 человек, задействовали 50 единиц техники. При необходимости увеличим количество сил и средств», — написал Кондратьев.

Ранее пятна мазута обнаружили после ЧП с танкерами у берегов Крыма.