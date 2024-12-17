Росприроднадзор проведет оценку площади загрязнения берега Кубани

Росприроднадзор оценит площадь загрязнения берега Кубани нефтепродуктами

Нефтяные пятна из потерпевшего крушение в Керченском проливе танкера достигли береговой линии в районе Анапы. Специалисты Росприроднадзора проведут оценку площади загрязнения, чтобы передать информацию экстренным службам для его ликвидации, сообщила в Telegram-канале глава ведомства Светлана Радионова.

«На береговой линии Анапского региона обнаружили принесенные приливом нефтепродукты. Сотрудники сейчас проводят оценку площади, чтобы отправить данные специалистам для дальнейшей ликвидации загрязнения», — отметила она.

руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова
Фото: руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова/Telegram
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Радионова добавила, что Росприроднадзор берет необходимые анализы для установления полной картины загрязнения. В будущем результаты лабораторных исследований понадобятся для расчета ущерба.

Ранее в распоряжении 360.ru появились кадры последствий розлива нефтепродуктов на береговой линии Анапы.

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