Росприроднадзор проведет оценку площади загрязнения берега Кубани

Нефтяные пятна из потерпевшего крушение в Керченском проливе танкера достигли береговой линии в районе Анапы. Специалисты Росприроднадзора проведут оценку площади загрязнения, чтобы передать информацию экстренным службам для его ликвидации, сообщила в Telegram-канале глава ведомства Светлана Радионова.