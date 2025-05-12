Оперировавшая жену раввина Бороды пластический хирург предстала перед судом

В Москве прошло первое заседание по делу о жене московского раввина Инны Бороды, ослепшей после блефаропластики. Об этом 360.ru заявил адвокат пострадавшей Андрей Алешкин.

Перед судом предстала хирург Екатерина Лонская, которая проводила операцию.

«Процесс прошел спокойно, Инна Борода была допрошена. Ее показания последовательны. Лонская вину и иск не признала», — отметил правозащитник.

По его словам, судебные заседания будут идти каждый день, начиная с 16 мая. Адвокат выразил надежду, что суд примет взвешенное решение до конца мая.

Лонскую обвиняют в причинении вреда здоровью по неосторожности. По версии следствия, она случайно покалечила жену главы Федерации еврейских общин России.

С декабря 2024 года пластических хирург находилась под домашним арестом, но суд изменил меру пресечения в феврале. Подсудимой запретили разговаривать со свидетелями, а также пользоваться связью и интернетом.