Покалечившего жену раввина Бороды хирурга выпустили из-под домашнего ареста

Суд изменил меру пресечения пластическому хирургу Екатерине Лонской по делу об операции, практически полностью лишившей зрения супругу главы Федерации еврейских общин России Инну Бороду. Теперь врача обвиняют в причинении вреда здоровью по неосторожности, сообщил 360.ru адвокат Андрей Алешкин.

Суд отпустил Лонскую из-под домашнего ареста, под которым она находилась с декабря 2024 года.

«Такую меру приняли в связи с изменением обвинения, поскольку статья 238 УК РФ была дикримилизирована для врачей. Теперь хирурга не могут привлечь к уголовной ответственности в случае оказания медицинской помощи. Сейчас она выбрала определенную стратегию защиты и следует этой логике», — заявил он.

Хирургу избрали запрет определенных действий. Теперь ей нельзя разговаривать со свидетелями, а также пользоваться связью и интернетом.

Жена президента Федерации еврейских общин России Александра Бороды обратилась к пластическому хирургу с жалобами на нависание верхних век. Через несколько дней после операции она стала намного хуже видеть. Врачи диагностировали у нее атрофию зрительного нерва и помутнение роговицы.

Расследование уголовного дела против Лонской завершилось в январе. Свою вину она не признала.