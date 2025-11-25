Корпус нефтяного терминала КТК под Новороссийском повредился из-за атаки БПЛА

Административный корпус нефтяного терминала Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском получил повреждения после ночной атаки БПЛА. В результате ЧП никто не пострадал. Об этом сообщил КТК в Telegram-канале .

В пресс-службе отметили, что главный центр управления Каспийского Трубопроводного Консорциума, расположенный в Южной Озереевке, координирует работу всей магистрали Тенгиз — Новороссийск на территории России и Казахстана.

«Пострадавших не имеется, сразу после объявления общегородского сигнала тревоги „Беспилотная опасность“ персонал был эвакуирован в укрытия. Грузовые операции у выносных причальных устройств приостанавливались», — заявили в КТК.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал ночные удары одними из самых массированных и долгих за последнее время. Шесть жителей края пострадали, не менее 20 домов получили повреждения. Главный редактор RT, журналистка Маргарита Симоньян обещала помочь пострадавшим от атаки.