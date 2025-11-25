Последствия атаки БПЛА ВСУ на Новороссийск показали на видео
Мэр Новороссийска показал видео последствий атаки дронов ВСУ на город
Глава Новороссийска Андрей Кравченко опубликовал видео последствий ночной атаки украинских БПЛА. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале мэра — поврежденные многоэтажки и автомобили.
По словам Кравченко, городские службы сразу приступили к ликвидации последствий и оценивают ущерб во всех районах, где были зафиксированы прилеты и падения обломков.
Повреждения обнаружены в Южном, Центральном, Приморском районах, а также в Мысхако. В ряде квартир произошли пожары, выбиты окна, повреждены фасады, кровля и частные дома. Управляющие компании уже делают замеры для восстановления остекления.
По данным Кравченко, известно о четырех пострадавших с осколочными ранениями. Двое жителей покинули пункт временного размещения и вернулись домой. Комиссии продолжают обход всех пострадавших домов для фиксации ущерба, а районные администрации собирают документы для компенсаций.
В результате после ночной атаки БПЛА получил повреждения административный корпус нефтяного терминала Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском.