Последствия атаки БПЛА ВСУ на Новороссийск показали на видео

Глава Новороссийска Андрей Кравченко опубликовал видео последствий ночной атаки украинских БПЛА. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале мэра — поврежденные многоэтажки и автомобили.

По словам Кравченко, городские службы сразу приступили к ликвидации последствий и оценивают ущерб во всех районах, где были зафиксированы прилеты и падения обломков.

Повреждения обнаружены в Южном, Центральном, Приморском районах, а также в Мысхако. В ряде квартир произошли пожары, выбиты окна, повреждены фасады, кровля и частные дома. Управляющие компании уже делают замеры для восстановления остекления.

По данным Кравченко, известно о четырех пострадавших с осколочными ранениями. Двое жителей покинули пункт временного размещения и вернулись домой. Комиссии продолжают обход всех пострадавших домов для фиксации ущерба, а районные администрации собирают документы для компенсаций.

В результате после ночной атаки БПЛА получил повреждения административный корпус нефтяного терминала Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском.