КамАЗ сгорел во Фрязине

Сгоревший во Фрязине КамАЗ сняли на видео

Днем 28 августа в городском округе Фрязино загорелся КамАЗ. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.

ЧП произошло недалеко от фудкорта «Вкусно — и точка». По предварительной информации, грузовик просто стоял и вспыхнул. Перед этим большегруз задымился.

Информация о пострадавших не поступала. На видео можно рассмотреть, что возгорание, предположительно, началось в районе правого нижнего угла кабины.

Прибывшие на место оперативные службы потушили огонь. Машина выгорела почти полностью.

Официально эти данные никак не комментировали.

Ранее несколько десятков автомобилей сгорели на стоянке во Владивостоке.