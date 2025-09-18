«Она из-под него выползла». Дерево рухнуло на москвичку на Красногвардейском бульваре

Источник 360.ru: дерево рухнуло на москвичку на Красногвардейском бульваре

Дерево упало на 50-летнюю женщину у дома № 9 на Красногвардейском бульваре в Пресненском районе Москвы. О происшествии сообщил источник 360.ru.

Мужчина, ставший свидетелем ЧП, что пострадавшая в сознании, но у нее шок.

«Ее накрыло этим деревом, она выползла из-под него. Оно рухнуло всей своей кроной», — заявил он.

Подробности происшествия выясняются.

В начале августа рухнувшее дерево парализовало движение транспорта на улице Паршина в Москве. Причины, из-за которых дерево упало на проезжую часть, власти не объяснили.

Ранее дерево рухнуло на коляску с ребенком в центре Москвы. По предварительным данным, ребенок остался жив.