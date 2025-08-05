Движение на улице Паршина в Москве полностью перекрыли из-за упавшего дерева

Рухнувшее дерево временно парализовало движение транспорта на улице Паршина в Москве. Об этом сообщили утром 5 августа в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

«Движение транспорта полностью перекрыто на улице Паршина (в районе дома 11) в связи с падением дерева на проезжую часть», — заявили в ведомстве.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Водителей призвали быть внимательными и выбирать пути объезда.

Причины, из-за которых дерево упало на проезжую часть, в пресс-службе не объяснили.

В департаменте транспорта автомобилистов предупредили о небольшом дожде в столице.

«К вечеру возможны затруднения движения в центре города, на ТТК и МКАД, поэтому планируйте маршрут заранее», — добавили в дептрансе.

Водителей призвали не делать резких маневров, держать дистанцию и соблюдать скоростной режим.

UPD: в районе 09:15 движение восстановили в полном объеме.