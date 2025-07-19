Дерево рухнуло на коляску с ребенком в центре Москвы

Источник 360.ru: в переулке в Москвы дерево упало на коляску с ребенком

Днем в субботу в центре Москве дерево упало на коляску с ребенком. Об этом сообщил источник 360.ru.

ЧП произошло в районе дома 17 в Большом Рогожском переулке. Дерево рухнуло на провода, затем на коляску. По предварительным данным, ребенок жив, его состояние неизвестно. На место выехали спасатели МЧС.

Ранее в Ярославле после падения фонарного столба пострадал мальчик, а в городском округе Клин дерево рухнуло на автомобиль, девочка-пассажирка получила травмы. СК завел уголовные дела, глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад по обоим случаям.

Также разбушевавшаяся стихия парализовала движение машин по Пятницкому шоссе в Солнечногорске. Спасатели распилили упавшее дерево и вызвали электриков, чтобы профильные специалисты восстановили подачу света в окрестные населенные пункты.