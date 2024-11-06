Мигранты толпой зверски избили ногами жительницу Красногорска

Женщина в Красногорске стала жертвой нападения мигрантов после замечания о незаконной продаже алкоголя в ночном магазине. Об этом пострадавшая рассказала 360.ru.

Около полуночи женщина вышла гулять с собакой, заметила в одном из небольших магазинов незаконную продажу алкоголя, которую организовали приезжие, и сделала замечание.

«Они выбежали толпой из палатки, запинали ногами. Потом поехала в травмпункт, у меня зафиксировали черепно-мозговую травму, сломанное ребро, сломанный палец. Еще есть тупая травма живота. Живого места не осталось. Разбили телефон, сорвали все золото», — заявила местная жительница.

Пострадавшая отметила, что никакой реакции со стороны правоохранительных органов не последовало.

«Полиция действий не предпринимает, участковый не может до меня дойти, зато ходит на работу и спрашивает у начальства, как мое самочувствие. Уже в травмпункте вызвали дежурного участкового, он максимально по-хамски разговаривал, отказался фиксировать, что с меня сорвали золото. Пока нахожусь в больницах, не было возможности пойти и написать заявление в связи с этим», — сказала она.

Официально эти данные пока никак не подтверждали.

В конце октября толпа мигрантов напала на бригаду строителей под Санкт-Петербургом.