«Он ужасный человек». Жена жителя Курска, пытавшегося сжечь сына, рассказала о супруге

В Курске арестовали местного жителя, который поджег восьмилетнего сына. Мать пострадавшего ребенка рассказала 360.ru, что мальчик уже идет на поправку.

«Настроение улучшается. Ждет, когда выпишется. Уже представляет, как будет ему хорошо без папы жить», — отметила она.

Она сообщила, что ее муж и раньше проявлял агрессию в адрес детей, которых в семье пятеро. Своими действиями он хотел наказать сына.

«В последний год его стали раздражать даже маленькие дети, даже плач детей», — сообщила мать пострадавшего.

Она призвала наказать супруга по всей строгости закона.

«Ему много чего с рук сходит. Он очень ужасный человек. Мне об этом даже его мама говорила», — сообщила жена обвиняемого.

Утром в пятницу мужчина, будучи пьяным, избил сына за то, что тот, играя со свечой, случайно обжег годовалую сестру. После чего он облил мальчика горючей жидкостью и поджег. Ребенку своевременно пришли на помощь, и он остался жив.

По сообщению прокуратуры, обвиняемый отрицал свою причастность, но суд заключил его под стражу. Надзорный орган проведет проверку исполнения законодательства о защите прав несовершеннолетних.