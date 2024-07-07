Россиянин поджег ягодицы сына за опасную игру с огнем

Курский СК сообщил об аресте отца, поджегшего ягодицы сына за игру с огнем

Наказание в виде в поджога ягодиц получил девятилетний мальчик из Курска за игру со свечкой, от которой пострадала его годовалая сестра. Как сообщил Telegram-канал Baza, баловавшийся школьник случайно поджег разлитый спирт. В результате небольшого пожара годовалая девочка получила ожоги.

Разозленный отец решил проучить сына. Он облил ягодицы ребенка горючей жидкостью и поджег. В результате обоих детей забрали в больницу. Врачи оценили их состояние как стабильное.

В пресс-службе курского главка СК сообщили, что задержали отца пострадавших детей. Мужчину обвинили в покушении на убийство малолетнего путем поджога. В ведомстве уточнили, что ребенок выжил, потому что получил медицинскую помощь.

Придумавший безумный способ наказания отец находится в следственном изоляторе. Сейчас криминалисты выясняют все обстоятельства происшествия.

В начале марта подмосковные полицейские задержали жительницу Пушкино, которая в пьяном состоянии кинула нож в десятилетнюю дочь. На ранение взрослым пожаловалась подруга девочки, и отец знакомой обратился к правоохранителям.