«Он сейчас в детдоме». Адвокат подтвердил информацию о правнуке убитого экс-мэра Самары

Дочери убитого экс-мэра Самары Виктора Тархова сообщили о смерти родителей. Об этом 360.ru рассказал ее адвокат Андрей Карномазов. Он также подтвердил, что правнук бывшего чиновника находится в детдоме.

«По моей информации, он сейчас в детдоме, но будет передан, может быть, кому-то из знакомых, не знаю, пока точно не могу сказать, пока не известно», — сказал юрист.

По его словам, отец мальчика действительно когда-то жил в Израиле.

Правнук Тархова попал в детский дом после того, как его мать, внучку экс-мэра арестовали по подозрению в убийстве. По данным Telegram-канала Shot, предполагаемая преступница последние годы не работала, но старалась быть хорошей матерью.

Внучку экс-мэра отправили под арест на два месяца. По данным следствия, она убила родственников и законсервировала их тела. Женщина пошла на убийство якобы ради денег.