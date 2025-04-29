«Он ребятишек любит». Пытавшийся похитить школьника в Уяре мужчина не был конфликтным

В Уяре Красноярского края задержали мужчину, пытавшегося похитить девятилетнего мальчика. Сожительница подозреваемого Людмила рассказала 360.ru, что ее возлюбленный был неконфликтным и спокойным человеком. В последний раз, когда они общалась по телефону, он был трезв.

«Мы по WhatsApp созванивались. Трезвый, абсолютно нормальный голос. Все нормально было», — пояснила она.

По словам женщины, сожитель часто уезжал на вахту — все было спокойно.

«Не ругались мы ни разу», — добавила она.

Подробностей происшествия Людмила не знает. Она рассказала, что сожитель позвонил ей из изолятора и попросил не переживать.

«Он ребятишек любит, вреда бы им не причинил. <… > Отношение к детям у него нормальное. К нам приезжали мои племянники, племянницы, нормально все», — добавила она.

Зачем мужчина поехал в Уяр, Людмиле неизвестно. Она отметила, что до этого он познакомился с некой Татьяной в соцсетях.

В пресс-службе прокуратуры Красноярского края сообщили, что возбуждено уголовное дело о похищении девятилетнего мальчика в Уяре. К правоохранителям обратилась мать ребенка.

Мальчик с друзьями играл в песочнице рядом с домом, когда к ним подошел нетрезвый 36-летний мужчина из села Идринское. Незнакомец задал несколько вопросов, предложил детям сладости и предложил одному проводить к дому своей знакомой.

«Получив отказ последовать вместе с ним, мужчина схватил второклассника за руку и пригрозил: „Если ты закричишь, то я тебя ударю“. Напуганный ребенок не смог оказать сопротивление, и дебошир, продолжая удерживать за руку, повел его за собой», — уточнили в ведомстве.

На крик оставшихся ребят выбежал сосед. Он догнал похитителя и отбил у него мальчика. Преступник сопротивлялся и утверждал, что это его ребенок.

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