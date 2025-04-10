В Москве телефонные мошенники инсценировали похищение ребенка

Телефонные мошенники инсценировали похищение 11-летнего мальчика в Москве и потребовали у его родителей выкуп в размере трех миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Аферисты выманили ребенка из дома, представившись по телефону сотрудниками Роскомнадзора. Они сказали школьнику, что его мать и отца заподозрили в преступлении и чтобы спасти их от тюрьмы, мальчик должен следовать всем указаниям, иначе окажется в детском доме.

По требованию злоумышленников ребенок сел в такси, чтобы доехать якобы до сотрудницы правоохранительных органов. У подъезда дома по улице Матроса Железняка мальчика заметила пожилая женщина, которая заподозрила неладное. Она увела школьника к себе в квартиру, откуда через некоторое время его забрали настоящие полицейские.

По словам родителей ребенка, в этот момент им звонили неизвестные, утверждавшие, что похитили сына. Они присылали фотографию мальчика и требовали три миллиона рублей за его освобождение. Школьника вернули маме и папе, он не пострадал.

Чертановская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств случившегося.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с домовыми чатами. Аферисты стали предлагать бесплатно забрать ненужную мебель или технику из квартиры.