Десятиклассник в Томске пытался нанести себе увечья ножом во время урока

Десятиклассник, который попытался поранить себя ножом во время урока в томской школе «Интеграция», не жаловался на издевательства одноклассников. Об этом 360.ru рассказала мать мальчика.

По словам женщины, сейчас подросток чувствует себя нормально. У него действительно не складывались отношения с одноклассниками, однако серьезность ситуации родители не понимали.

«Общество его не приняло, но прямой конфронтации вроде не было. Мальчики, как правило, не жалуются… Если бы жаловался, то можно было бы раньше предпринять действия, в том числе перевести в другую школу», — сказала собеседница 360.ru.

Мать подростка подчеркнула, что никаких отклонений у ребенка нет, он абсолютно здоров и хорошо учится. В другом учебном заведении, где десятиклассник посещает занятия, отношения со сверстниками у него складываются прекрасно.

«Как ни странно, он не хочет переходить в другую школу после случившегося. Но в родительском чате пишут такое, что просто страшно. Многие настроены агрессивно и требуют медицинского освидетельствования», — добавила родительница мальчика.

Учитель истории, который сумел остановить подростка, опроверг распространившиеся в Сети сообщения о буллинге.

«Нет, я не замечал давления со стороны одноклассников», — сказал преподаватель в беседе с 360.ru.

Однако, по информации Telegram-канала Mash Siberia, одноклассники неоднократно обзывали мальчика фриком и смеялись над его бородой. Сотрудники школы якобы были в курсе издевательств над юношей, но не пытались вмешаться и решить проблему.

По словам учеников «Интеграции», рамки металлоискателей на входе в школу не работают. Десятиклассник легко пронес нож на урок.

Прокуратура Томской области начала проверку работы учебного заведения. Надзорный орган оценит обеспечение безопасности в школе и соблюдение прав несовершеннолетних.

Ранее стало известно, что в Госдуме разрабатывают новый законопроект о профилактике травли среди детей. Депутат Артем Метелев заметил, что школам невыгодно говорить о таких проблемах.