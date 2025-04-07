Законопроект о профилактике травли среди детей разрабатывают в Госдуме. Его примут до конца этого года. В закон войдут подготовка учителей и специальные программы в школах. Что ждет учеников, которые «буллят» одноклассников, и как это повлияет на рейтинг школы, в беседе с ведущей 360.ru Анастасией Букреевой рассказал председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

По словам эксперта, закон, которым в том числе вводится понятие травли, позволит ставить на учет в правоохранительных органах ребенка, которого несколько раз ловили на травле одноклассников. При этом целью введения этой правовой нормы, кроме прочего, является стремление уменьшить влияние буллинга на рейтинг учебного заведения.

«Сейчас замалчивают факты буллинга. В итоге получается проблема, как недавно в Нижнем Новгороде, где подросток напал с ножом на своих обидчиков из-за того, что его восемь лет отравили. Восемь лет все это видели, но никто ничего не делал», — объяснил депутат.

Как рассказал собеседник 360.ru, такое происходит, потому что «школе невыгодно говорить» об этих проблемах из-за влияния таких случаев на рейтинг учебного заведения.