Взрыв газа прогремел в Ростовской области

Крупный пожар произошел в Семикаракорске. Причиной возгорания стал взрыв бытового баллонного газа. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.
ЧП произошло на улице Крупской. По словам Голубева, из-за пожара пострадал один человек — его доставили в больницу с ожогами.
Огонь перекинулся на кровли двух соседних домов, площадь возгорания составила 250 квадратных метров. МЧС задействовало для ликвидации пожара 25 специалистов и восемь единиц техники.
Ранее огонь вспыхнул в многоквартирном доме на Изюмской улице на юго-западе Москвы. В результате пожара погиб один человек. По данным источника 360.ru, площадь возгорания составила шесть «квадратов».
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