Около 20 юных спортсменов отравились в сочинском отеле

Приехавшая на соревнования группа детей-регбистов отравилась в одном из отелей Лоо. Об этом 360.ru рассказала мать одного из пострадавших Анастасия.

Она уточнила, что соревнования должны были пройти в Дагомысе. По ее словам, причиной отравления стала еда из гостиницы. Специалисты выявили у всех пострадавших ротавирус.

«Они почти здоровы и уже принимали пищу», — добавила собеседница 360.ru.

Какое именно блюдо вызвало отравление, она сказать затруднилась. Анастасия отметила, что в причинах случившегося разбираются сотрудники Роспотребнадзора.

По факту массового отравления детей начала проводить проверку прокуратура Лазаревского района Сочи.

«Установлено, что в гостинице поселка Лоо Лазаревского района города Сочи произошло отравление детей в возрасте 10-12 лет, прибывших для участия в проведении соревнований по регби», — подчеркнули в ведомстве.

Госпитализация пострадавшим не потребовалась. Сейчас детям и их сопровождающим оказывают необходимую медпомощь.

Ситуацию с отравлением также прокомментировала Федерация регби Москвы. По ее данным, в Лоо прибыл официальный представитель — исполнительный директор ФРМ Дмитрий Половых, он лично контролирует ситуацию.

