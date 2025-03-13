Около 1000 человек эвакуировали из торгового центра на юге Москвы

Источник 360.ru: из ТРЦ «Мегаполис» вывели 1000 человек после звонка о бомбе

Около 1000 человек эвакуировали из торгово-развлекательного центра «Мегаполис» на юге Москвы после звонка об угрозе взрыва. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

Торговый центр работал в штатном режиме. Эвакуацию комплекса проводила администрация совместно с полицией. Также прибыла Росгвардия.

«Заявитель утверждает, что не сообщал об угрозе [взрыва] и никого не вызывал», — позже сообщил собеседник 360.ru.

На место происшествия также вызвали кинологов.

Ранее в Савеловском районе Москвы загорелась стройка домов по реновации в 4-м Вятском переулке. В горящем здании, предположительно, находились около 10 человек, который не могли спуститься. До этого пожар охватил административное здание в Новой Москве, людей эвакуировали сотрудники МЧС. Обошлось без пострадавших.