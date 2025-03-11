Строящаяся по программе реновации высотка загорелась на севере Москвы

Сообщение о возгорании поступило в спасательную службу 11 марта в 10:08. По словам очевидцев, в здании могли находиться люди, слышны крики, спуститься не могут около 10 человек.

«Горит стройка домов по реновации в 4-м Вятском переулке», — уточнил источник 360.ru.

На место происшествия прибыли пожарные.