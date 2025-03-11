Строящаяся по программе реновации высотка загорелась на севере Москвы

В Савеловском районе Москвы вспыхнул крупный пожар на стройке. О происшествии сообщил источник 360.ru.
Сообщение о возгорании поступило в спасательную службу 11 марта в 10:08. По словам очевидцев, в здании могли находиться люди, слышны крики, спуститься не могут около 10 человек.
«Горит стройка домов по реновации в 4-м Вятском переулке», — уточнил источник 360.ru.
На место происшествия прибыли пожарные.
Ранее пожар произошел в здании с офисами в Новой Москве. Сотрудники МЧС провели эвакуацию людей. Одного человека спасли с кровли здания. Огонь распространился на площади 150 квадратных метров. Причины возгорания устанавливаются.
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