Около 100 человек пострадали при столкновении поездов в Словакии
В Словакии произошло столкновение поездов. Как сообщил глава МВД страны Матуш Шутай-Эшток пострадали около 100 человек. Об этом написал словацкий сайт Dennik N.
«Министр внутренних дел сообщил, что предварительной причиной аварии стала „невнимательность машиниста одного из составов“. Он отметил, что это лишь предварительная причина, и с ней необходимо работать», — указано в материале.
Два человека находятся в критическом состоянии.
Авария произошла возле села Яблоков-над-Тюрньоу, рядом с городом Рожнява на юго-востоке Словакии. Новостной портал Pravda сообщил, что два пассажирских экспресса столкнулись лоб в лоб. В поездах было много людей.
Спасательные службы сообщили на своей странице в соцсетях, что к месту столкновения поездов уже направляются шесть бригад скорой помощи и два вертолета. На них пострадавших, нуждающихся в срочной медицинской помощи, доставят в больницы.
Ранее пассажирский поезд влетел в КамАЗ на нерегулируемом железнодорожном переезде в Татарстане. В результате ЧП никто не пострадал. Поезд и грузовик получили технические повреждения.