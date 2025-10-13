Около 100 человек пострадали при столкновении поездов в Словакии

В Словакии произошло столкновение поездов. Как сообщил глава МВД страны Матуш Шутай-Эшток пострадали около 100 человек. Об этом написал словацкий сайт Dennik N .

«Министр внутренних дел сообщил, что предварительной причиной аварии стала „невнимательность машиниста одного из составов“. Он отметил, что это лишь предварительная причина, и с ней необходимо работать», — указано в материале.

Два человека находятся в критическом состоянии.

Авария произошла возле села Яблоков-над-Тюрньоу, рядом с городом Рожнява на юго-востоке Словакии. Новостной портал Pravda сообщил, что два пассажирских экспресса столкнулись лоб в лоб. В поездах было много людей.

Спасательные службы сообщили на своей странице в соцсетях, что к месту столкновения поездов уже направляются шесть бригад скорой помощи и два вертолета. На них пострадавших, нуждающихся в срочной медицинской помощи, доставят в больницы.

