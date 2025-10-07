Пассажирский поезд влетел в КамАЗ в Татарстане

На нерегулируемом железнодорожном переезде в Зеленодольском районе Татарстана пассажирский поезд столкнулся с грузовиком. Об этом сообщила пресс-служба Центрального МСУТ СКР.

«Днем 7 октября на 753-м километре Горьковской железной дороги вблизи станции Свияжск на нерегулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда и грузового автомобиля КамАЗ», — заявили в ведомстве.

В результате ЧП никто не пострадал. На место выехали специалисты, обстоятельства произошедшего устанавливают. Поезд и грузовик получили технические повреждения.

Ранее один человек скончался в аварии с участием легковушки и поезда в Карабудахкентском районе Дагестана. Локомотив протаранил машину, в которой он находился.