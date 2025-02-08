В крупном пожаре на территории Электрозавода в Москве пострадали несколько человек. Администратор одной из расположенных в здании студий Никита раскрыл 360.ru некоторые детали происшествия.

По словам собеседника 360.ru, пожар разгорелся в помещении этажом ниже фотостудии Lion Studios.

«Наши сотрудники первыми почувствовали запах дыма и всех начали выводить из студии», — рассказал он.

Кроме того, посетители и других фирм, расположенных рядом, также начали выходить через Lion Studios — Никита объяснил, что только в этой студии есть доступ к пожарной лестнице.

Окна одного из залов пришлось разбить. После этого сотрудники организации начали помогать экстренным службам выводить людей на улицу. Никто из работников этой студии не пострадал.

Предварительно, причиной возгорания на Электрозаводе стала неисправная электропроводка или перегруз в ее работе. Точные причины возникновения огня выяснит СК, следователи уже завели уголовное дело.

В здании, где начался пожар, находятся десятки творческих организаций и мастерских. Днем в субботу, 8 февраля, здесь находилось множество людей. Согласно последним данным МЧС, к настоящему моменту из здания успели вывести всех посетителей, внутри никого не осталось.