Охранник челябинской школы сцепился с матерящимся старшеклассником

Сотрудник ЧОПа подрался с учеником общеобразовательной школы № 109 в Челябинске. Об этом сообщил источник 360.ru, знакомый с ситуацией.

Драка произошла в холле первого этажа. Накануне в школе проходил день научных экспериментов. Двое девятиклассников поссорились во время проведения опытов. Один из учеников начал громко ругаться матом. Буйного школьника пыталась успокоить педагог, которая курировала мероприятия, но на ее слова подросток не отреагировал.

Тогда в конфликт вмешался охранник школы. Сначала он сделал ученику замечание, но тот в ответ начал оскорблять мужчину нецензурной бранью. Это разозлило сотрудника ЧОПа и он несколько ударил школьника. Разняла драку гардеробщица.

Позже буйный подросток решил «отомстить» обидчику. Он вышел из школы, взял на улице палку и вернулся с ней в учебное заведение, заявив администратору, что «причинит физический вред охраннику».

Прибывший на место сотрудник полиции выяснил обстоятельства случившегося и взял объяснения со всех сторон конфликта. Школьник подтвердил, что ругался матом, а его родитель отказался писать заявление в отношении охранника.

Позже сотрудника ЧОП, который участвовал в драке с подростком, отстранили от работы.

Ранее учитель помог скрутить подростка, который набросился на одноклассника с ножом в екатеринбургской школе.