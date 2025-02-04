Екатеринбургский учитель помог скрутить устроившего поножовщину школьника

Учитель помог скрутить подростка, который набросился на одноклассника с ножом в екатеринбургской школе. Об этом 360.ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Эти мальчики общались довольно долго. <… > Началась драка, и тот мальчик достал нож и ударил второго», — отметил он.

По его словам, после случившегося к школе подъехали скорая помощь и полиция.

«Все нормально, приехали две машины скорой помощи», — добавил собеседник 360.ru.

Конфликт подростков начался в гимназии № 205 после того, как один из них стал оскорблять мать учащегося. В ответ одноклассник пырнул того в спину ножом.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил, что потасовка произошла между 13-летними школьниками. Он также рассказал, что семьи обоих мальчиков ранее на учетах в полиции не состояли.

«Когда потерпевший увидел в руках у оппонента кнопочный колюще-режущий предмет, он попытался покинуть эпицентр криминальных событий, но не успел», — заявил он.

По его словам, пострадавший подросток воспитывается матерью, а нападавший живет в полной семье.