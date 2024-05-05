Охрана заповедника «Нижний Царицынский пруд» обнаружила труп в озере | 360°

Эксклюзив 05 мая 2024, 16:26 Охрана заповедника «Нижний Царицынский пруд» обнаружила труп в озере Источник 360.ru: в Нижнем Царицынском пруде обнаружили тело женщины

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Охранник московского заповедника заметил в Нижнем Царицынском пруду неопознанное тело. Об этом сообщил источник 360.ru.

По словам охранника, в пруду погибла женщина. Ее тело находилось в шести-семи метрах от берега. К месту происшествия выехали представители Следственного комитета. Информация о ЧП поступила в экстренные службы примерно в 14:58. Спасатели уже прибыли к пруду, они вытащат труп из воды после разрешения полиции.

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