Тело рыбака в спасжилете нашли на озере Акакуль | 360°

Происшествия 02 мая 2024, 09:34 Тело рыбака в спасжилете нашли на озере Акакуль Рыбак из Челябинска в спасжилете утонул на озере Акакуль в Аргаяшском районе Поисково-спасательная служба Челябинской области

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В Аргаяшском районе на севере Челябинской области утонул рыбак. Его тело нашли на озере Акакуль на следующее утро после исчезновения, сообщила поисково-спасательная служба.

Семья из Челябинска 29 апреля приехала на озеро. Вечером один из отдыхающих решил порыбачить, взял снасти и уплыл на надувной лодке. Спустя час мужчина не вернулся, и родственники бросились на поиски. Они обнаружили лишь пустую лодку и позвонили в экстренные службы.

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«Так как мужчина был в спасательном жилете, оставалась надежда, что ему еще можно помочь. Однако поисково-спасательные работы, проводимые ночью спасателями Кыштымского отряда областной ПСС, результата не приносили», — сообщила пресс-служба.

Тело челябинца обнаружили на следующее утро. Другие рыбаки нашли его в 500 метрах от места привала.

В Тюменской области рыбак утонул, запутавшись в сетях на реке Иртыш. На его теле не нашли признаков насильственной смерти.