Огромный столб розового дыма поднялся над челябинским заводом

Над Челябинским металлургическим комбинатом поднялся огромный столб розового дыма. В пресс-службе министерства экологии региона РИА «Новости» объяснили, что это результат технологических процессов.

«По информации предприятия, аварийных выбросов и ситуаций нет. По данным территориальной системы наблюдения за качеством атмосферного воздуха, на стационарных постах вблизи Челябинского металлургического комбината не зафиксировано превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ», — сказала собеседница агентства.

В понедельник местные СМИ сообщили о «странном розово-оранжевом дыме» в районе металлургического комбината.

В ведомстве подчеркнули, что погода в городе помогает быстро рассеивать выбросы. Однако в связи с текущей ситуацией специалисты проводят дополнительные проверки и усилили контроль на стационарных постах, расположенных вблизи предприятия.

Залповый выброс завершен. По данным ЧМК, аналогичные технологические операции приостановлены до конца дня.

Ранее ЧП произошло на заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области. В одном из цехов прогремел взрыв, а затем вспыхнул пожар. Погибли 20 человек, еще 134 пострадали.