Число жертв взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области увеличилось до 14

МЧС: при ЧП на рязанском заводе «Эластик» погибли 14 человек, пострадавших 149

При взрыве и последовавшем пожаре на заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области пострадали почти 150 человек. Из них 14 погибли, сообщила пресс-служба МЧС.

«В поселке Лесной специалисты ведомства продолжают разбирать завалы. Также психологи МЧС России оказывают помощь пострадавшим и их близким. <…> По уточненной информации, пострадали 149 человек, из них 14 погибли», — уточнили спасатели.

Работы на месте ЧП идут без перерыва. Специалисты МЧС, кроме разбора завалов, участвуют в процедуре опознания погибших и работе горячей линии.

Взрыв в одном из цехов завода «Эластик» в Шиловском районе произошел 15 августа. К месту происшествия выехали спасатели и медики из других регионов, в том числе из Московской области. Власти Рязанской области выплатят семьям погибших по 1,5 миллиона рублей.