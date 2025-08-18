Число жертв ЧП на заводе в Рязанской области выросло до 20

В Шиловском районе Рязанской области при ЧП на предприятии погибли 20 человек, еще 134 пострадали. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба региона.

«По состоянию на 07:00 18 августа в результате ЧП в Шиловском районе погибли 20 человек. Пострадавших 134, из них 31 пациент находятся в стационарах Рязани и Москвы, 103 пациента проходят амбулаторное лечение», — отметили в оперштабе.

Спасательные операции продолжаются.

Взрыв на заводе «Эластик» в Рязанской области прогремел в одном из цехов 15 августа. В результате происшествия здание разрушилось, вспыхнул пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

В субботу, 16 августа, в Рязанской области объявили день траура. Губернатор региона Павел Малков заявил, что скорбит вместе со всеми, кого коснулась трагедия.