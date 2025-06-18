Ограничения отменили в аэропорту Жуковский

Ограничения на полеты отменили в аэропорту Жуковский в Подмосковье

В аэропорту Жуковский в Раменском отменили ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом заявил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

В 04:11 он сообщил, что в воздушной гавани ввели запрет на полет самолетов. Экипажи ВС и сотрудники авиагавани делали все возможное для обеспечения безопасности пассажиров – это приоритет.

В 05:16 представитель Росавиации заявил об отмене ограничений в Жуковском.

Вчера ночью Кореняко тоже сообщил о введении ограничений в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Ограничения действовали примерно полчаса. Позже Минобороны сообщило, что за ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 147 украинских БПЛА над Россией.